TS2TabPFN: гибридный фреймворк на базе TabPFN 2.5 превосходит лидеров в анализе временных рядов

Временные ряды встречаются повсеместно: от финансовых рынков до медицинских мониторов. Задачи классификации (TSC) и внешней регрессии (TSER) позволяют извлекать пользу из этих данных, но существующие подходы часто разделяются на два лагеря: качественное извлечение признаков или автоматизированное глубокое обучение на сырых данных.