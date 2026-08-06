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TS2TabPFN: гибридный фреймворк на базе TabPFN 2.5 превосходит лидеров в анализе временных рядов

Временные ряды встречаются повсеместно: от финансовых рынков до медицинских мониторов. Задачи классификации (TSC) и внешней регрессии (TSER) позволяют извлекать пользу из этих данных, но существующие подходы часто разделяются на два лагеря: качественное извлечение признаков или автоматизированное глубокое обучение на сырых данных.

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