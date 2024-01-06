Опять раскачивают всю эту унылую шнягу про «демократии против авторитаризмов».Например, унылый Надеждин пишет убогие тексты про "Новую Надежду" для особо инфантильных фанатов ЗВ.
"Свобода"(тм) и "авторитаризм"
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Одиссей
Наши враги нормами приличия себя не стесняют и называют наш строй - авторитаризмом/тиранией, наши СМИ - пропагандой, а нас самих - Империей Зла. Исходя из этого, лично я давненько все, что пишут ИХ СМИ понимаю со знаком минус (коммунисты были правы: это все вранье), а все их ярлыки - соответственно. Но!!!! При этом, есть общепризнанные негативные маркеры: фашизм, нацизм и т.п. В силу этого напрашивается использование наработок наших врагов и, не стесняясь, наклеивать на ИХ ВСЕХ ОПТОМ эти общепринятые негативные ярлыки: либеро-фашизм, евро-фашизм (в обоих смыслах), амеро-нацизм. И т.д., время покажет, кого еще приложить...
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11 час.
Владимир Байков
Надеждин редкостное унылое ЧМО с завидным упорством рвётся к кормушке,от которой эту СВОЛОЧЬ,оторвали. И более ничего всё просто до предела. И этой МРАЗИ,нет места у руля. Гнать его ссаными тряпками.
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9 час.
Evgenija Palette
О-о-о... РЕДКАЯ СВОЛОЧЬ. И, заметьте, ДУРАК ЗАПИСНОЙ... Его еще во власти не хватало...
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3 час.
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