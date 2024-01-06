"Свобода"(тм) и "авторитаризм"

Одиссей

Наши враги нормами приличия себя не стесняют и называют наш строй - авторитаризмом/тиранией, наши СМИ - пропагандой, а нас самих - Империей Зла. Исходя из этого, лично я давненько все, что пишут ИХ СМИ понимаю со знаком минус (коммунисты были правы: это все вранье), а все их ярлыки - соответственно. Но!!!! При этом, есть общепризнанные негативные маркеры: фашизм, нацизм и т.п. В силу этого напрашивается использование наработок наших врагов и, не стесняясь, наклеивать на ИХ ВСЕХ ОПТОМ эти общепринятые негативные ярлыки: либеро-фашизм, евро-фашизм (в обоих смыслах), амеро-нацизм. И т.д., время покажет, кого еще приложить...