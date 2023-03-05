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Кузьменко забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Торонто». У него 55 очков в 61 игре

Кузьменко забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче против «Торонто». У него 55 очков в 61 игре

Андрей Кузьменко забросил 29-ю шайбу в сезоне в матче с «Торонто». Форвард «Ванкувера» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лифс» (4:1).

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