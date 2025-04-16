Тренды PR в 2025 году: Прогнозы от экспертов агентства About You

Прогнозы на 2025 год в сфере PR отражают динамичные изменения в коммуникациях, которые обусловлены развитием технологий, изменениями в потребительском поведении и повышением требований к прозрачности и ответственности брендов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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