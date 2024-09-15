Петербургских школьников пригласили на «Разговоры о важном в Русском музее»

Занятия помогут ребятам лучше понять культурное наследие России В Петербурге ученики 5–11-х классов могут посетить «Разговоры о важном в Русском музее» – занятия, посвященные важным событиям, героям и образам отечественной истории.
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