Прокурор Оренбургской области объяснил отмену льгот на курорте в Соль-Илецке

Проверка сотрясала курорт в Соль-Илецке из-за обращения общественников в прокуратуру и Следком. Они просили проверить действия фирмы на предмет соблюдения законодательства, так как она отменила льготы и повысила стоимость за вход на соленые озера.
Проверка сотрясала курорт в Соль-Илецке из-за обращения общественников в прокуратуру и Следком. Они просили проверить действия фирмы на предмет соблюдения законодательства, так как она отменила льготы и повысила стоимость за вход на соленые озера.
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