56orb

183 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Lehanaizhe
    Человек скончался. Но мне это сенатор никто и с его, в высшей степени достойной мамой я не знаком. Зачем и кому эта н...Мама оренбургског...
  • Сергей Иовенко
    Жадность человеческая не знает ни границ ни наличие мозгов.В Оренбуржье зара...
  • Dymitr Gor
    Вот для таких высшая мера наказания, да можно и до суда не доводить, ввиду неопровержимых улик.Задержание в Орск...

Прокурор Оренбургской области объяснил отмену льгот на курорте в Соль-Илецке

Прокурор Оренбургской области объяснил отмену льгот на курорте в Соль-Илецке

Проверка сотрясала курорт в Соль-Илецке из-за обращения общественников в прокуратуру и Следком. Они просили проверить действия фирмы на предмет соблюдения законодательства, так как она отменила льготы и повысила стоимость за вход на соленые озера.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх