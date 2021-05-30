В Гулькевическом районе состоялось открытие мемориального знака на месте гибели главного государственного инспектора территориального сектора по Гулькевическому району…В Гулькевическом районе открыли мемориального знака на месте гибели охотоведа Андрей ПомидоровВ Гулькевическом районе состоялось открытие мемориального знака на месте гибели главного государственного инспектора территориального сектора по Гулькевическому району отдела охотнадзора управления по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания министерства природных ресурсов Краснодарского края Золотарёва Виктора Васильевича.