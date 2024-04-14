Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«С Россией воевать бессмысленно!»

«С Россией воевать бессмысленно!»

Как Деникин предлагал США победить СССР?В 1946 году бывший генерал-лейтенант императорской армии и руководитель белого движения на Юге России, Антон Иванович Деникин, написал письмо на имя президента США, Гарри Трумэна.

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