Rockstar предположительно свернула закулисный проект о разработке GTA 5 Согласно ...

Rockstar предположительно свернула закулисный проект о разработке GTA 5Согласно новой информации от актеров Grand Theft Auto 5 Стивена Огга и Неда Люка, о разработке пятой номерной части должен был быть выпущен документальный фильм, но в конечном итоге Rockstar Games отказалась от него.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)