Rockstar предположительно свернула закулисный проект о разработке GTA 5 Согласно ...

Rockstar предположительно свернула закулисный проект о разработке GTA 5Согласно новой информации от актеров Grand Theft Auto 5 Стивена Огга и Неда Люка, о разработке пятой номерной части должен был быть выпущен документальный фильм, но в конечном итоге Rockstar Games отказалась от него.