С. В. Лавров: американцев послушаем, но третьего компромисса не будет

АндрейБорков

Не надо иллюзий и сказок про белых и пушистых бычков с маркировкой МАДЕ ин ЮСА. У америкосов, включая мистера Трампа жизненный принцип прост и понятен, заключается он в том, что если НЕ НАЕБ...ШЬ, ТО И НЕ ПРОЖИВЕШЬ. Сколько раз уже америкосы НАЕБЫВ....ЛИ Россию, уже и не сосчитать. Трамп не исключение. Для него самое привычное и ходовое слово это СДЕЛКА. В этом слове(СДЕЛКА) уже изначально заложено то, что кто то кого то обязательно НАЕБ...Т. Это не ДОГОВОР, где учитываются интересы обоих сторон на основе договоренностей, это СДЕЛКА, в возможностью в очередной раз "КИНУТЬ" Россию.