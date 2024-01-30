Хейли призвала Байдена уничтожить руководство КСИР после атак на Ближнем Востоке

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли призвала действующую администрацию Джо Байдена нанести точечные удары, чтобы "уничтожить" представителей Ирана, которые могут быть ответственны за атаки по американским войскам на Ближнем Востоке.