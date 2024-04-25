3 стратегии абьюзивных родителей

Мало кто легко признает в себе абьюзивного родителя. «Я не абьюзер!» «Я желаю своему ребенку только добра!» «Мне родители спуску не давали — я человеком вырос!» Давайте без навешивания себе ярлыков и посыпания головы пеплом здраво оценим себя и свои поступки.