Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днём шахтёра

Владимир Путин подчеркнул, что работа специалистов угольной сферы вносит ключевой вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, укрепление её экономического суверенитета и оборонной мощи.
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