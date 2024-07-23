Гигантский кабриолет с обивкой сидений из «грибной кожи»: представлен Cadillac Sollei

Компания Cadillac показала концептуальный кабриолет Sollei.Cadillac Sollei Машина построена на базе электрокара Celestiq, но представляет собой эксперимент в области создания уникальных машин по специальным заказам.
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