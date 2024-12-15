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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Windows-приложение «Связь с телефоном» не будет показывать конфиденциальные ув...

Windows-приложение «Связь с телефоном» не будет показывать конфиденциальные ув...

Windows-приложение «Связь с телефоном» не будет показывать конфиденциальные уведомления со смартфонов на Android 15В Android 15 разработчики из Google реализовали несколько новых функций, направленных на повышение конфиденциальности данных пользователей.

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