Освободив Новоеленовку, наши войска движутся на север – к Константиновке Еще в одном населенном пункте Донбасса был поднят российский флаг.
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Освободив Новоеленовку, наши войска движутся на север – к Константиновке Еще в одном населенном пункте Донбасса был поднят российский флаг.
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