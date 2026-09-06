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Венесуэла, Дания, Куба, Иран, кто следующий? Вьетнам готовится к агрессии Вашингтона

Венесуэла, Дания, Куба, Иран, кто следующий? Вьетнам готовится к агрессии Вашингтона

В последнее время США всё чаще ведут себя бесцеремонно и агрессивно по отношению к маленьким странам: захват президента Венесуэлы, попытки отобрать у Дании Гренландию, агрессия в отношении Кубы и ее бывшего президента Рауля Кастро.

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