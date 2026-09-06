В последнее время США всё чаще ведут себя бесцеремонно и агрессивно по отношению к маленьким странам: захват президента Венесуэлы, попытки отобрать у Дании Гренландию, агрессия в отношении Кубы и ее бывшего президента Рауля Кастро.