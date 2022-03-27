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Антонио Кассано: «У Италии посредственная сборная, Серия А – отстой. Манчини сотворил чудо на Евро»

Антонио Кассано раскритиковал итальянский футбол после вылета сборной от Северной Македонии (0:1). «Манчини мне не друг, но я уважаю его за то, что он делает.

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