Ислам Махачев объяснил, почему Двалишвили избегает боя с Нурмагомедовым

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев в интервью «Матч ТВ» заявил, что грузинский боец Мераб Двалишвили сознательно уклоняется от встречи с Умаром Нурмагомедовым, осознавая, что россиянин представляет серьезную угрозу.