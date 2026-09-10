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10 тысяч ракет за год или по ракете каждый час — столько собираются запускать в США к 2035 году

10 тысяч ракет за год или по ракете каждый час — столько собираются запускать в США к 2035 году

План по орбитальным пускам к 2030 году, ранее анонсированный Трмапом, планируется увеличить в 10 раз всего за 5 лет США планируют резко увеличить количество космических запусков — до 10 тысяч в год к 2035 году.

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