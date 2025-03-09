В народном календаре сегодня Иванов день, когда полезно предпринимать меры от головной боли, делать что-то для безопасности детей, планировать ремонты или благоустройство дома.
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В народном календаре сегодня Иванов день, когда полезно предпринимать меры от головной боли, делать что-то для безопасности детей, планировать ремонты или благоустройство дома.