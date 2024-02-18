Бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выступил в эфире на YouTube-канале Stephen Gardner и заявил о том, что Белый дом приказал Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь территории РФ по мирным городам и весям.
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