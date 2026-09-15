Более восьми часов в пустынной жаре: дрон на аккумуляторах установил мировой рекорд полета

Дрон с аккумуляторным питанием / © US Army Во время демонстрационных испытаний Game of Drones 26-2, проходивших с 15 по 17 июля на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, два бесщеточных двигателя постоянного тока, собранных на армейском заводе Тобианна в Пенсильвании, обеспечили работу малого беспилотного летательного аппарата.