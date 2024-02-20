13 человек наткнулись на странных животных, но в сети быстро разобрались, что к чему

Большинство животных и птиц вокруг нам знакомы. Мы точно отличим голубя от вороны, а мышь от белки. Но иногда, оказавшись вдали от привычной среды, мы натыкаемся на нечто невообразимое — на круглое желе на берегу моря или на кролика, похожего на оленя.