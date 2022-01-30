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Посол РФ в Великобритании Келин заявил, что никто в России не хочет войны с Украиной

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в воскресенье, 30 января, что никто в России не хочет войны с Украиной, а также добавил, что все вопросы нужно решать через дипломатию и переговоры.

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