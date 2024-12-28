Заснете по щелчку пальцев. Техника военных пилотов отправляет в сон за 2 минуты

EV

Evgeni Velesik

Не знаю как у американцев, а я когда служил в Амурской области, где температура зимой доходила до ➖ 50°, после столовой в обед, мы все заходили в казарму и дальше в раздевалку и умывальник и там, прямо на полу засыпали на плече друг у друга в течение нескольких секунд и как Штирлиц высыпались за 20 минут! Родом команда: Выходи строится!