Хотите засыпать по щелчку пальцев? Секретный метод военных позволяет отправиться в мир снов всего за две минуты, и он эффективен в 96% случаев.
Заснете по щелчку пальцев. Техника военных пилотов отправляет в сон за 2 минуты
Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Не знаю как у американцев, а я когда служил в Амурской области, где температура зимой доходила до ➖ 50°, после столовой в обед, мы все заходили в казарму и дальше в раздевалку и умывальник и там, прямо на полу засыпали на плече друг у друга в течение нескольких секунд и как Штирлиц высыпались за 20 минут! Родом команда: Выходи строится!
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14 час.
М
ММ
Никаких годами! Осваивается за месяц-два. В Советское время это называлось АУТОТРЕНИНГ. Есть определенные формулы аутотренинга, которые проговаривались перед сном + визуализация ощущений.
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12 час.
Maxim
Про зрачки вверх - как раз метод из разведки: если операция ночная, поспать надо днём, а - не хочется.
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6 мин.
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