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Презентован украинский спасательный автомобиль на шасси Tatra

Презентован украинский спасательный автомобиль на шасси Tatra

Совсем недавно в Украине был представлен новый тяжелый аварийно-спасательный автомобиль САРМ-В компанией «Валидус Спецавто» для участия в спасательных операциях, а также устранения последствий ЧС как природного, так и техногенного характера.

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