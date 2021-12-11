Презентован украинский спасательный автомобиль на шасси Tatra

Совсем недавно в Украине был представлен новый тяжелый аварийно-спасательный автомобиль САРМ-В компанией «Валидус Спецавто» для участия в спасательных операциях, а также устранения последствий ЧС как природного, так и техногенного характера.
Совсем недавно в Украине был представлен новый тяжелый аварийно-спасательный автомобиль САРМ-В компанией «Валидус Спецавто» для участия в спасательных операциях, а также устранения последствий ЧС как природного, так и техногенного характера.
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