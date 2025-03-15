Кабмин одобрил резервное обеспечение лекарствами пациентов с орфанными болезнями

Правительство РФ утвердило законопроект, создающий резервный механизм для гарантированного обеспечения жизненно необходимыми лекарствами граждан России, страдающих редкими и смертельно опасными заболеваниями.
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