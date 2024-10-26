На съемочных площадках популярных советских фильмов

«Морозко», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби» — Кто же не знает эти названия? Даже если вы не смотрели какие-то из этих фильмов, то наверняка не раз о них слышали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии