Британский эксперт Александр Меркурис в беседе с каналом Duran заявил, что Запад, публикуя статью о подрыве Украиной "Северных потоков", готовится к отстранению главы страны Владимира Зеленского от власти.
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