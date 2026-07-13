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Курье о единственном брейк-пойнте Зверева в финале «Уимблдона»: «Нельзя надеяться, что соперник сам поможет выиграть очко. Нужно самому забирать свое»

Джим Курье назвал ключевой момент в финале « Уимблдона » между Янником Синнером и Александром Зверевым (6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4).

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