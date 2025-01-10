Юные артисты представили сказку «Спящая царевна» на большой сцене Тверского театра драмы

9 января в Тверском театре драмы состоялся премьерный показ рождественской сказки «Спящая царевна» в исполнении учащихся Тверской епархиальной православной школы во имя святого Тихона Задонского и воспитанниц Центра «Родник» при Вознесенском Оршином монастыре.
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