Сомелье на фрилансе Алексей Кортнев жалуется на гонения Вот скажите мне - зачем вы гоняете Алексея Кортнева? С какой целью вы, надев телогрейки, привязали, фигурально выражаясь, к его хвосту консервную банку и заставили бегать по снегу? Не понимаю.