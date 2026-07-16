Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Боец ВС РФ рассказал о преимуществах комплекса «Курьер» в зоне СВО

Боец ВС РФ рассказал о преимуществах комплекса «Курьер» в зоне СВО

Российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» применяется в зоне спецоперации для доставки грузов, эвакуации и разминировании и имеет значительные преимущества перед аналогичной техникой противника.

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