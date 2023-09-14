… А выигрывают немцы

Сборная Германии по баскетболу наглядно продемонстрировала своим коллегам из футбольной команды, забуксовавшей в поисках утраченной победной игры, как надо настраиваться и биться в каждом матче, впервые в своей истории став чемпионом мира! На мировом первенстве, также впервые проходившем в трех странах — в Индонезии, Японии и на Филиппинах, немецкая сборная выиграла восемь матчей из восьми, в том числе полуфинал и финал у соответственно американцев и сербов, считавшихся главными претендентами на победу в турнире.