Газета Труд

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… А выигрывают немцы

… А выигрывают немцы

Сборная Германии по баскетболу наглядно продемонстрировала своим коллегам из футбольной команды, забуксовавшей в поисках утраченной победной игры, как надо настраиваться и биться в каждом матче, впервые в своей истории став чемпионом мира! На мировом первенстве, также впервые проходившем в трех странах — в Индонезии, Японии и на Филиппинах, немецкая сборная выиграла восемь матчей из восьми, в том числе полуфинал и финал у соответственно американцев и сербов, считавшихся главными претендентами на победу в турнире.

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