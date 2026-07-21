В Совфеде высказались о вероятном визите главы ФБР в Россию

Визит главы ФБР Кэша Пателя в Россию — это хорошо, однако «ноу-хау здесь никакого нет». Об этом заявил заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит ТАСС.
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