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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Виннипега» Броссуа сделал 2-й шатаут подряд. «Джетс» пропустили 157 шайб в 66 играх – меньше всех в НХЛ

30-летний канадец отразил 21 бросок в матче с «Анахаймом» (6:0) и стал первой звездой.  В прошлом своем матче он отразил все 17 бросков в матче с «Сиэтлом» (3:0).

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