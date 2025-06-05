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Царьград

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День Симеона Столпника в 2025 году: традиции, приметы, что можно и нельзя делать

День Симеона Столпника в 2025 году: традиции, приметы, что можно и нельзя делать

6 июня 2025 года православные христиане отмечают память Симеона Столпника и Никиты Столпника, а в народной традиции этот день известен как День шиповника, или Никитин день.

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