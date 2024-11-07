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В России высказались о шагах Байдена по украинскому вопросу до конца президентского срока

В России высказались о шагах Байдена по украинскому вопросу до конца президентского срока

Вряд ли президент США Джо Байден будет предпринимать что-то радикальное в вопросе Украины до конца своего президентского срока, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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