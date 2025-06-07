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Экс-глава совета директоров «Локомотива» не признает вину в заказном убийстве

Экс-глава совета директоров «Локомотива» не признает вину в заказном убийстве

Бывший глава совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Сергей Липатов отрицает свою причастность к предполагаемому заказному убийству Александра Фоминова — экс-советника министра путей сообщения РФ.

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