Экс-глава совета директоров «Локомотива» не признает вину в заказном убийстве

Бывший глава совета директоров футбольного клуба «Локомотив» (Москва) Сергей Липатов отрицает свою причастность к предполагаемому заказному убийству Александра Фоминова — экс-советника министра путей сообщения РФ.
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