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Актер Кевин Спейси рассказал о потере дома из-за судебных издержек

Актер Кевин Спейси, выступая в передаче "Пирс Морган без цензуры" не смог сдержать слез и признался в финансовых трудностях, с которыми столкнулся после многих лет судебных разбирательств из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает The Hill.

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