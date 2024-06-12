Актер Кевин Спейси рассказал о потере дома из-за судебных издержек

Актер Кевин Спейси, выступая в передаче "Пирс Морган без цензуры" не смог сдержать слез и признался в финансовых трудностях, с которыми столкнулся после многих лет судебных разбирательств из-за обвинений в сексуальных домогательствах, сообщает The Hill.