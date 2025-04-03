Жители 16 улиц Тамбова останутся без света в четверг 3 апреля

Ряд домов Тамбова 3 апреля на время останется без света. Так, с 8:30 до 11:30 электричества не будет по следующим адресам: - улица Лермонтовская, дома № 13-69, 22-68; - улица Карла Маркса, дома № 46-92, 51-97; - улица Кирова, дома № 3-15, 2-12; - улица Августа Бебеля, дома № 31-67, 46-74.