Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

121 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Е
    Даёшь личного психолога каждому ребятёнку! За счёт главного управления минобразов, конечно.В министерстве об...
  • Гарий Щерба
    ПОЧЕМУ НЕ ПОСАДИЛИ СВОЛОТУ ...????Суд вынес пригово...
  • Ирина Некрасова
    https://like68.mirtesen.ru/blog/43427919791/Moshenniki-stali-obmanyivat-pyitayuschihsya-trudoustroitsya-rossМошенники стали о...

Жители 16 улиц Тамбова останутся без света в четверг 3 апреля

Жители 16 улиц Тамбова останутся без света в четверг 3 апреля

Ряд домов Тамбова 3 апреля на время останется без света. Так, с 8:30 до 11:30 электричества не будет по следующим адресам: - улица Лермонтовская, дома № 13-69, 22-68; - улица Карла Маркса, дома № 46-92, 51-97; - улица Кирова, дома № 3-15, 2-12; - улица Августа Бебеля, дома № 31-67, 46-74.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх