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Физики впервые сняли молекулярный «электронный лед»

Физики впервые сняли молекулярный «электронный лед»

Электроны обычно движутся сквозь материалы так быстро, что не образуют ни с чем связей. В 1930-х годах физик Юджин Вигнер (Eugene Wigner) предсказал, что электроны могут быть приведены в неподвижное состояние при низкой плотности и температурах, образуя «электронный лед», он же — Вигнеровский кристалл.

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