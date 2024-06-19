Гладков: Украинская армия обстреляла три населенных пункта Шебекинского городского округа

Подомовой обход будет осуществляться в светлое время суток Три населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области были атакованы украинской армией, рассказал в своем официальном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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