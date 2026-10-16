Я преподаватель в колледже. Каково было моё удивление, когда я заметила, что 70% детей не умеет пользоваться словарём и где-то 30% не умеет пользоваться бумажными справочниками, не понимает, что надо посмотреть содержание, и что делать потом, и они НЕ ПРИТВОРЯЮТСЯ.