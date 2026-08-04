Василий Вакаров: Кладбища пухнут, а отчёты худеют — фокус с украинскими потерями

Почему официальные данные о потерях засекречены, несмотря на запросы семей погибших? Как объяснить, что Зеленский в феврале 2026 года назвал 55 тысяч, а в июле — 50 тысяч погибших? Куда исчезли 100 тысяч военных, озвученных Урсулой фон дер Ляйен в 2022 году? И когда Украина признает полные поименные списки погибших? Право на правду — одно Читать далее: https://govorit.