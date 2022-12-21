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Новый выпуск передач «О чем говорят градостроители» посвящён разработкам и ситуации на рынке программного обеспечения для строительной отрасли

Новый выпуск передач «О чем говорят градостроители» посвящён разработкам и ситуации на рынке программного обеспечения для строительной отрасли

На Rutube канале Департамента градостроительной политики города Москвы доступен новый видеоролик из цикла передач «О чем говорят градостроители», в котором собраны мнения экспертов, выступивших на форуме «Современные технологии в умном городе».

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