Новый выпуск передач «О чем говорят градостроители» посвящён разработкам и ситуации на рынке программного обеспечения для строительной отрасли

На Rutube канале Департамента градостроительной политики города Москвы доступен новый видеоролик из цикла передач «О чем говорят градостроители», в котором собраны мнения экспертов, выступивших на форуме «Современные технологии в умном городе».
На Rutube канале Департамента градостроительной политики города Москвы доступен новый видеоролик из цикла передач «О чем говорят градостроители», в котором собраны мнения экспертов, выступивших на форуме «Современные технологии в умном городе».
Свежие комментарии