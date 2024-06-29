Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Тут никаких слов не подобрать!!!": Подарок тюменского бизнесмена воинам СВО вызвал восторг по всей России

"Тут никаких слов не подобрать!!!": Подарок тюменского бизнесмена воинам СВО вызвал восторг по всей России

Неожиданный подарок тюменского бизнесмена вызвал восторг жителей России по всей стране. "Тут никаких слов не подобрать!!!" - пишут комментаторы в Сети.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
https://moscow.er.ru/activity/news/kakimi-lgotami-mogut-vospolzovatsya-uchastniki-specialnoj-voennoj-operacii-i-chleny-ih-semej
Какими льготами могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей
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