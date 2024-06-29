Неожиданный подарок тюменского бизнесмена вызвал восторг жителей России по всей стране. "Тут никаких слов не подобрать!!!" - пишут комментаторы в Сети.
"Тут никаких слов не подобрать!!!": Подарок тюменского бизнесмена воинам СВО вызвал восторг по всей России
Комментарии
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Людмила Фирстова
https://moscow.er.ru/activity/news/kakimi-lgotami-mogut-vospolzovatsya-uchastniki-specialnoj-voennoj-operacii-i-chleny-ih-semej
Какими льготами могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей
Единая Россия
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19 час.
Лилианна Марченко
Почему-то вспомнились генералы МО, которые хапали чем только можно, забыв о человеческом. Вот им у кого надо поучиться добру... Борисову Станиславу Евгеньевичу низкой поклон!
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18 час.
t
tatyanadavydkina
Не перевелись еще мужики. Отрадно слышать Вот это не на словах "Все для фронта. все для Победы!"
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8 час.
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