Говорить о каких-то лучших временах для обычных украинцев – просто не приходится

Экономический спад на Украине продолжается пятый квартал подряд, и очень тревожные колокола из будущего всё громче и громче дают о себе знать Вот только несколько беспристрастных цифр и фактов: — во-первых, на конец апреля 2021 года совокупный госдолг Украины увеличился на 1,24 млрд долл США до рекордного уровня в 91,41 млрд долл США (!) по сравнению с предыдущим месяцем, а обслуживание этого долга становится всё дороже для рядовых налогоплательщиков; — во-вторых, газоснабжающие компании опубликовали новые и более высокие цены на газ, начиная с июня текущего 2021 года в размерах от 7,99 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр; — в-третьих, ориентировочные тарифы на электроэнергию для домохозяйств, которые ждут украинцев, в зависимости от региона вырастут от 2,6 до 4,0 грн за киловатт-час (до конца мая действует тариф в размере 1,68 грн за киловатт-час); — в-четвертых, быстро растет число украинских семей, которым отказывают в предоставлении субсидии на коммунальные услуги, в частности, в апреле 2021 года за этой льготой обратились 76,1 тыс граждан, а получили – только 42,9 тыс, т.