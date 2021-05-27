Мир в котором мы живём

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Говорить о каких-то лучших временах для обычных украинцев – просто не приходится

Говорить о каких-то лучших временах для обычных украинцев – просто не приходится

Экономический спад на Украине продолжается пятый квартал подряд, и очень тревожные колокола из будущего всё громче и громче дают о себе знать Вот только несколько беспристрастных цифр и фактов: — во-первых, на конец апреля 2021 года совокупный госдолг Украины увеличился на 1,24 млрд долл США до рекордного уровня в 91,41 млрд долл США (!) по сравнению с предыдущим месяцем, а обслуживание этого долга становится всё дороже для рядовых налогоплательщиков; — во-вторых, газоснабжающие компании опубликовали новые и более высокие цены на газ, начиная с июня текущего 2021 года в размерах от 7,99 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр; — в-третьих, ориентировочные тарифы на электроэнергию для домохозяйств, которые ждут украинцев, в зависимости от региона вырастут от 2,6 до 4,0 грн за киловатт-час (до конца мая действует тариф в размере 1,68 грн за киловатт-час); — в-четвертых, быстро растет число украинских семей, которым отказывают в предоставлении субсидии на коммунальные услуги, в частности, в апреле 2021 года за этой льготой обратились 76,1 тыс граждан, а получили – только 42,9 тыс, т.

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Вячеслав Карюкалов
Да уж.
Наталья Хаова
А у нас не лучше, чем у них
Владимир Моловик
А вы-то откуда, уважаемая Наталья Хаева? Вам — про Фому, а вы — про Ерёму. Лишь бы хаить: к месту и не к месту.
Сергей Росси
И чего? Порадоваться как мы хорошо живем по сравнению с ними ? А как дела в Швейцарии, что у них ?
Андрей Бедный
Можно и порадоваться. А Швейцария это где? Ее на карте-то с трудом можно найти, и то если знаешь где искать, еще Монако вспомни.
Владимир Тихомиров
Что ребята! Трохи очуххались? Поняли в какой вы ЯМКЕ!!! Пока не поздно возвращайтесь туда, где Господь вас поставил. Хмельницкий был ДИПЛОМАТ в большей степени, чем ....ну сами понимаете!!!! Желаю вам мирной жизни. У ВАС это получится!!!!
Юрий Николаев
А знаете? Вот теперь ни сколечко не жалко! Воли захотели?! Ну хай жэве и пасэтся свинюка на воле!!!

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