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Расчет «Корнета» уничтожил украинскую бронетехнику и пресек прорыв к Водяному

Расчет «Корнета» уничтожил украинскую бронетехнику и пресек прорыв к Водяному

Расчет ПТРК «Корнет» под управлением бронебойщиков из 1-го армейского корпуса ВС РФ уничтожил несколько единиц техники армии Украины на Авдеевском направлении.

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